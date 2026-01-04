Code sull’Autostrada del Brennero

Le festività natalizie sono oramai agli sgoccioli, ma sono ancora in molti a mettersi in viaggio sulle principali arterie stradali. Sulla A22 sono state segnalate code di 4 chilometri, intorno alle 10.30 di domenica 4 gennaio, tra i caselli di Ala/Avio e Affi in direzione sud, a causa di un incidente che al momento non sembra aver provocato gravi feriti.

Sempre in carreggiata sud, traffico intenso e rallentamenti sono stati registrati tra Trento Nord e Ala/Avio. In carreggiata Nord, alle 10.15, code di 2 chilometri per traffico intenso sono state segnalate dal sito dell’Autostrada del Brennero. Viabilità rallentata invece tra Affi e Rovereto Nord.