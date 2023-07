Codacons vs Ferragni: "Ospite non gradita, lasci immediatamente la Sicilia"

“Grave offesa e insensibilità verso i siciliani, pronti a raccolta firme per chiederne l’allontanamento”

“Da Chiara Ferragni una grave offesa verso la Sicilia e i cittadini siciliani, e una brutta dimostrazione di insensibilità che la rendono una ospite non gradita sull’isola”. Lo afferma il Codacons Sicilia, dopo le proteste sollevate da migliaia di utenti a seguito delle foto postate dalla nota influencer in vacanza sulla sua barca a Salina.

“Invitiamo Chiara Ferragni ad abbandonare immediatamente la Sicilia e a scusarsi col popolo siciliano per la grave mancanza di rispetto e per l’insensibilità dimostrata attraverso le sue foto – afferma il Codacons Sicilia – Se non lascerà l’isola spontaneamente, siamo pronti ad avviare una raccolta firme sul web dove i cittadini siciliani potranno chiedere l’allontanamento dell’influencer dalla nostra regione”.