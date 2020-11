Nuova puntata dell’esilarante serie “Codacons denuncia cose random che riguardano i Ferragnez“. La scorsa settimana Fedez (che è stato denunciato proprio dal Codacons per calunnia, diffamazione, violenza, associazione a delinquere, minacce plurime e induzione a commettere reati) ha mostrato sui social la richiesta di un pagamento di circa 250.000€ che avrebbe fatto l’Associazione dei Consumatori e in quell’occasione lui ha risposto con il dito medio alzato. L’associazione (che se l’è presa anche con il GF Vip) è andata avanti con una lettera inviata al sindaco di Milano, Beppe Sala, in cui ha reso noto che se l’Ambrogino d’oro andrà ai Ferragnez, loro faranno ricorso al Tar.

Ma se pensate che sia finita qui sbagliate di grosso. Ieri AdnKronos ha fatto sapere che la hit estiva di Baby K e Chiara Ferragni ‘Non mi basta più‘ è stata denunciata dal Codacons all’Antitrust per pubblicità occulta.

“Il caso della canzone ‘Non mi basta più’ di Baby K e Chiara Ferragni è emblematico, perché non solo il videoclip del brano mostra a più riprese i prodotti di un noto marchio per la cura dei capelli, ma addirittura il nome dell’azienda produttrice viene menzionato anche nel testo stesso della canzone, che si trasforma da tormentone estivo a vera e propria pubblicità in musica.

Presenteremo un esposto all’Autorità per la concorrenza in cui si chiede di aprire un procedimento sia contro il videoclip in questione, sia contro la canzone di Baby K e Chiara Ferragni, valutando l’obbligo per le emittenti radiofoniche e televisive di censurare il brano nella parte in cui sponsorizza il noto marchio commerciale”.