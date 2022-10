Codacons denuncia i vipponi: “Indagare per violenza privata i responsabili rischiano 4 anni di carcere”

Il Codacons è tornato all’attacco ed a distanza di due anni dall’esposto sul televoto che vide uscire Franceska Pepe ha presentato una denuncia. “Dopo atti di bullismo a danno di Marco Bellavia” – si legge nella nota – “Indagare per violenza privata, i responsabili rischiano fino a quattro anni di carcere”.

“Sulla grave vicenda del bullismo ai danni di Marco Bellavia, concorrente del “Grande Fratello Vip”, interviene il Codacons, che presenta oggi stesso un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in cui si chiede di accertare possibili illeciti penali e violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Tlc. Ancora una volta la trasmissione Mediaset si rende protagonista di gravi episodi che oltre a rappresentare una forma di violenza sono altamente diseducativi specie per il pubblico più giovane – spiega il Codacons – Nonostante quanto accaduto, né gli autori del programma né i vertici dell’azienda hanno saputo adottare misure adeguate, lanciando un messaggio errato e pericoloso ai telespettatori, che a migliaia si sono rivolti al Codacons chiedendo di intervenire sul caso”.