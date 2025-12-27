Codacons critica manovra economica Italia

La manovra di bilancio è criticata dal Codacons, che la definisce insufficiente per affrontare l’emergenza economica. Secondo l’associazione, la Legge di Bilancio non fa altro che offrire “briciole” ai consumatori, che continuano a subire gli effetti dell’inflazione.

Negli ultimi anni l’Italia ha registrato un aumento dei prezzi del 13,8%, che ha ridotto il potere d’acquisto dei cittadini. Ciò ha colpito lavoratori dipendenti e pensionati, i cui salari sono diminuiti in termini reali.

Il Codacons denuncia l’assenza di una strategia strutturale per affrontare l’aumento dei prezzi e sostenere i redditi. La manovra non prevede interventi incisivi sul fronte dei salari né strumenti per contrastare il caro-prezzi. Le misure previste sono considerate insufficienti a compensare le perdite subite dalle famiglie.

Il Codacons riconosce la prudenza del ministro dell’Economia, ma avverte che la situazione dei consumatori resta stagnante. Senza un cambio di rotta deciso, il potere d’acquisto è destinato a ridursi ulteriormente, con conseguenze sociali ed economiche gravi. Il Codacons chiede politiche efficaci per sostenere i redditi e contenere l’aumento dei prezzi.