Codacons Contro Sanremo 2025: Le Scelte Controversie di Carlo Conti e il Dibattito sui Testi dei Rapper

A poche ore dall’annuncio della lista dei 30 cantanti in gara a Sanremo 2025 da parte di Carlo Conti, il Codacons ha richiesto di visionare in anteprima i testi delle canzoni, in particolare quelle dei rapper e trapper. L’associazione ha accusato la Rai e Conti di compromettere anni di lotte contro la violenza di genere, sottolineando che alcuni degli artisti selezionati hanno in passato utilizzato testi caratterizzati da violenza, sessismo e omofobia.

Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha dichiarato che la decisione di includere rapper e trapper con testi controversi vanifica gli sforzi compiuti nei confronti della sensibilizzazione contro violenza di genere e omofobia, offendendo milioni di donne italiane. Il comunicato del Codacons menziona esplicitamente la preoccupazione per l’inserimento nel festival di artisti noti per le loro liriche problematiche, come Guè Pequeno, Emis Killa, Tony Effe e Fedez, già oggetto di discussione con l’associazione.

Il Codacons ha già diffidato la Rai a non ammettere artisti con testi violenti e sessisti. Tuttavia, nonostante le richieste, la scelta di includere questi artisti è stata confermata. L’associazione sta ora valutando azioni legali per bloccare la partecipazione di questi rapper al festival.

Il Codacons ha comunicato l’intenzione di scrivere a tutti i cantanti partecipanti per richiedere la visione anticipata dei loro brani, in modo da analizzare eventuali contenuti pericolosi. Si teme che la Rai e Conti possano dare priorità ai nomi controversi per garantire ascolti, a scapito della qualità e del messaggio dei testi.

In conclusione, l’associazione ha rivolto un appello a Emis Killa, Fedez, Tony Effe e Guè Pequeno, esortandoli a prendere pubblicamente le distanze da contenuti sessisti e insulti verso le donne, chiedendo così maggiore responsabilità da parte degli artisti rispetto ai messaggi veicolati attraverso la loro musica. La situazione continua a destare preoccupazioni e polemiche, mentre il Festival di Sanremo si avvicina.