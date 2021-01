Tutti l’aspettavamo ed alla fine è arrivato il commento del Codacons sul frammento di canzone di Fedez e Francesca Michielin finito su Instagram. L’associazione per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori ha chiesto la squalifica immediata del duo dal prossimo Festival di Sanremo.

“Esclusione immediata di Fedez da Sanremo, o denunceremo la RAI in procura”.

Non è la prima volta che i Ferragnez finiscono nel mirino del Codacons , l’ultima è stata quando hanno denunciato il caso del video “Non Mi Basta Più“.

“Premesso che l’unico organismo deputato a decidere è l’organizzazione del Festival, ci sono almeno 3 precedenti analoghi al caso di cui si parla oggi.

Caso Paola e Chiara, Sanremo 2005, 30 secondi della loro canzone sono ascoltabili in rete prima del Festival sulle pagine promozionali. Un errore materiale che scatena la polemica. Prevalse il buon senso.

Caso Nicolas Bonazzi, Sanremo 2010 fu la prima volta in cui le canzoni della «Nuova Generazione» erano disponibili da dicembre sui siti Rai. Ma quella di Bonazzi era già sul suo MySpace (archeologia del web) mesi prima.

Caso D’Alessio-Bertè, Sanremo 2012, 30 secondi del duetto su YouTube a inizio gennaio, prima che il brano sia ammesso al Festival. Solo qualche giorno dopo l’annuncio il video diventa privato, ma resta qualche traccia. Respirare resta in gara.

Se vogliamo prendere un precedente storico, Sanremo 1973, alla vigilia del Festival la canzone «Come sei bella» dei Camaleonti viene mandata in onda nel corso di SuperSonic – Dischi a Mach 2, programma del secondo canale Rai. Anche in questo caso restarono in gara.

Poi ci sono i precedenti diversi: Cristicchi 2006, Civello 2012 e MetaMoro 2018 di fatto riproposero al Festival canzoni identiche (degli stessi autori) già presenti su CD promo, circolate in rete o ancora scaricabili dai siti Rai.Anche queste tre canzoni restarono in gara”.