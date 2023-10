CoD Modern Warfare III, le sneakers esclusive realizzate da Clessio

Con l’arrivo fissato per il 10 novembre del nuovo capitolo della saga di Call of Duty: Modern Warfare III ed in concomitanza con la disponibilità dell’Open Beta del gioco, Call of Duty ha collaborato con Clessio, giovane artigiano italiano specializzato nella personalizzazione di sneakers, esponendo a Sneakerness una scarpa esclusiva e non destinata alla vendita dedicata al famoso videogioco. Clessio ha creato una scarpa unica nel suo genere, offrendo un tributo alla saga. Il serpente, figura chiave dell’immaginario visivo di MWIII, si trasforma in un elemento di design centrale: passalacci che si snodano e avvolgono la scarpa da un lato all’altro, unendo così aspetti puramente estetici al filone narrativo della saga. Anche la scelta dei materiali usati per la realizzazione del modello è stata meticolosa: dal mesh traspirante ai particolari in pelle verniciata, un elemento incluso per donare alla scarpa un aspetto moderno e nel contempo premium, bilanciando così anche innovazione e tradizione artigianale.

Durante la presentazione che si è tenuta presso lo stand di Monster Energy, global brand partner di Call of Duty per il quarto trimestre del 2023, Clessio si è anche cimentato in una sessione di live customization di un secondo paio di scarpe, permettendo così a tutti gli appassionati di vedere dal vivo il particolare processo di personalizzazione. “È stato emozionante poter collaborare con Call of Duty per la realizzazione della scarpa a tema Modern Warfare III, un omaggio a un episodio epico di questa saga, ma anche un simbolo dell’incontro tra l’entertainment digitale e la moda attuale” commenta Davide Paoli, di Clessio. “Quello che Call of Duty rappresenta nella cultura pop è incredibile ed i personaggi iconici e le storie adrenaliniche del gioco ci hanno ispirato nella realizzazione di queste scarpe che vogliono essere un tributo a tutto quello che Call of Duty significa per i milioni di fan sparsi in tutto il mondo.” Durante l’evento, all’interno dello spazio messo Monster Energy, gamer e appassionati di sneakers hanno inoltre avuto modo di giocare alla Open Beta di Call of Duty: Modern Warfare III su PlayStation 5, godendosi così un’anticipazione del comparto multiplayer del nuovo capitolo.