COCO: Rivelata la Tracklist e le Collaborazioni del Nuovo Album ‘Mai Più Forse’

“Mai Più Forse” è il nuovo album di CoCo, in uscita l’8 novembre, che vanta importanti collaborazioni con artisti come Geolier, Guè, Luchè, Ernia, Yung Snapp e Anice. Queste collaborazioni arricchiscono il disco con stili e sonorità diverse, promettendo di lasciare un segno significativo nella scena urban italiana.

La tracklist dell’album include:

1. Intro

2. Qui per un motivo

3. Mai più forse

4. Preferisco morire feat. Anice

5. Kiss feat. Luchè

6. Se fosse per me feat. Ernia

7. Video hot feat. Geolier

8. Se non sto con te

9. Friendzone

10. Il mio hobby

11. Un’altra persona (interlude)

12. Skincare feat. Guè & Yung Snapp

13. N’ata cos

14. Orgoglioso di te

15. Sabato

16. Ho dato il massimo

17. Qualcosa da bere feat. Luchè

18. Casa nuova

CoCo si è sempre contraddistinto per la promozione di messaggi positivi e propositivi, e con questo nuovo lavoro affronta uno dei temi per lui più significativi: la ricerca della forza interiore e il supporto reciproco per superare le difficoltà e realizzare i propri sogni. L’album si propone come uno stimolo per non lasciare più spazio alle incertezze.

L’artista napoletano si riconferma, così, come una delle voci più autorevoli e carismatiche nel panorama rap italiano, abbinando testi che riflettono esperienze personali a temi universali, riuscendo a toccare il cuore di molti ascoltatori. La sua musica è una fusione di emozioni e determinazione, capace di ispirare una generazione intera.

CoCo è attivo anche sui social, dove condivide aspetti della sua vita e della sua carriera musicale, mantenendo un rapporto diretto con i suoi fan. Per ulteriori aggiornamenti e contenuti esclusivi, è possibile seguirlo sulla sua pagina Instagram. Il nuovo album promette di essere una pietra miliare per il suo percorso artistico e per il genere stesso.