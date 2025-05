Coco Gauff perde con Paolini: il fascino di Sinner

Coco Gauff ha elogiato Jasmine Paolini e il movimento tennistico italiano dopo aver perso la finale degli Internazionali d’Italia, disputata sabato 17 maggio, con il punteggio di 6-4, 6-2. In conferenza stampa, Gauff ha sottolineato i miglioramenti di Paolini nel suo gioco, ricordando un confronto precedente ad Adelaide in cui l’azzurra appariva più passiva. Ha inoltre messo in evidenza Jannik Sinner, definendolo uno dei migliori giocatori al mondo e un “talento generazionale”.

Gauff ha riconosciuto il lavoro della Federazione italiana di tennis e ha commentato le prospettive future, sperando di avere altre occasioni per competere in finali come quella appena disputata. Ha descritto Paolini come una giocatrice pericolosa sulla terra battuta, specialmente quando è in fiducia, ricordando i risultati della scorsa stagione, che l’hanno vista raggiungere due finali di Grand Slam.

Domani, l’italiana Paolini tornerà in campo per la finale di doppio insieme a Sara Errani, mentre Sinner sfiderà Carlos Alcaraz nel tabellone maschile, con la possibilità per l’Italia di festeggiare ulteriori successi nel Masters 1000 di Roma.

