Cocktail d’Amore di Mahmood è realtà: ascolta il nuovo singolo

“È un cocktail d’amore con te / È un cocktail d’amore con chi mi può dare l’amore / Può farmi soffrire / E farmi morire / Morire se vuole..“; cantava queste parole scritte da Cristiano Malgioglio la compianta Stefania Rotolo nel 1979 e successivamente Amanda Lear nel 2002 e ora questo titolo è tornato a vivere. Lo ha fatto grazie a Mahmood che ha inciso una canzone omonima.

Il singolo Cocktail d’Amore di Mahmood non ha niente a che vedere con Cocktail d’Amore di Cristiano Malgioglio, ma nonostante il palese omaggio il paroliere non l’ha presa affatto bene.

A tal proposito Malgioglio ha poi aggiunto:

“Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi ‘Nel blu dipinto di blu’. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro”.