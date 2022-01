Questa è l’incredibile storia di Cassie, un cane di razza Cocker rapito 8 anni fa mentre si trovava all’interno del giardino di casa sua. Per otto lunghissimi anni la sua famiglia non ha mai perso le speranze di poterla riabbracciare. Ed è proprio vero che la speranza è l’ultima a morire. Perché recentemente Cassie è riuscita a ritornare a casa dal suo proprietario, sana e salva.

Un giorno di otto anni fa qualcuno ha portato via questa splendida cagnolina che si trovava nel giardino di casa sua nel Sussex, nel Regno Unito. La femmina di Cocker Spaniel dopo così tanto tempo è riuscita a ritornare tra le braccia della sua famiglia, giusto in tempo per essere il loro regalo di Natale.

La cagnolina è stata trovata durante un’operazione della polizia del Sussex. Gli agenti stavano facendo delle perquisizioni per cercare un altro cane che era stato rapito a novembre dell’anno scorso. E hanno trovato Cassie. Con lei tre cuccioli, probabilmente figli suoi.

Siamo davvero grati per aver riavuto la nostra Cassie a casa, dopo otto anni da quando è stata separata da loro. Ora lei si è ambientata molto bene e si sta godendo le sue passeggiate quotidiane. I tre cuccioli sono andati tutti in buone case e adorano la loro nuova vita. Il ritorno di Cassie per non è stato un regalo di Natale inestimabile per noi come famiglia e vogliamo che questo porti speranza ad altri che hanno perso o gli hanno sottratto il loro cane.

Queste le parole della famiglia, che non poteva credere ai suoi occhi quando Cassie è tornata a casa.

Fonte foto da Pixabay

Cocker rapito 8 anni fa riabbraccia la sua famiglia

Oliver Fisher, l’ispettore che ha risolto il caso, ha detto che ultimamente sono aumentati i furti di cani, perché con la pandemia molti erano in cerca di cuccioli e i criminali si sono concentrati su questo business.