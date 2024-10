Coccole tra Shaila e Javier, lei rivela alle gieffine: “Sentivo delle cose”

Il tiramolla tra Shaila Gatta e Javier Martinez al Grande Fratello continua senza tregua. Ieri sera, Javier ha confessato a Jessica Morlacchi di voler prendere le distanze da Shaila, ma la situazione è cambiata rapidamente. Nella notte, spinta anche dai suggerimenti del trio Non è la Rai, Shaila ha deciso di andare a letto con Javier. I due si sono abbracciati, condividendo momenti intimi e coccole.

Shaila, piena di entusiasmo, è tornata da Pamela, Eleonora e Ilaria per raccontare quanto accaduto, esprimendo di aver avvertito “delle situazioni” che le hanno fatto scattare gli ormoni. Parlando del loro incontro, ha condiviso con le amiche alcuni dettagli: non si sono baciati, ma l’atmosfera era carica di affetto. Javier sembrava contento e le ha rivelato che la stava pensando, sottolineando che, nonostante non ci sia stato un vero bacio, l’abbraccio è stato profondo e sincero.

Shaila ha descritto le sue sensazioni durante l’incontro, dicendo di sentirsi vulnerabile ma allo stesso tempo di avere voglia di affetto. L’energia tra loro è stata evidente e lei ha percepito una connessione speciale, pur consapevole di non voler forzare la situazione. Ha anche scherzato sul fatto che gli spettatori potessero pensare fossero andati oltre, chiarendo che ciò che ha vissuto è stato un abbraccio significativo.

Il racconto di Shaila ha suscitato reazioni entusiastiche tra i fan, che hanno ripreso a shippare la coppia, definita una delle più belle della storia del reality. La giovane ha sottolineato che l’abbraccio non è stata una semplice interazione, ma ha rappresentato per lei un momento importante. Ha anche menzionato il potere delle vibrazioni e della chimica personale, affermando di non essere una persona che si tira indietro di fronte a tali emozioni.

In sintesi, la storia tra Shaila e Javier continua a svilupparsi, con alti e bassi, ma senza dubbio la loro connessione emotiva riempie i cuori dei fan e alimenta le discussioni all’interno della casa.