Coccodrillo avvistato nel fiume Sanguinara allerta cittadini

L’avvistamento di un potenziale coccodrillo ha messo in allerta le autorità di Ladispoli, in Italia. Un cittadino ha contattato il numero di emergenza 112, convinto di aver visto un rettile di grandi dimensioni nel fiume Sanguinara. Diversi testimoni hanno confermato l’avvistamento, descrivendo un animale lungo tra i 50 e i 70 centimetri con caratteristiche simili a quelle di un coccodrillo.

La segnalazione è avvenuta il 26 luglio e, nonostante un’ampia mobilitazione di carabinieri, polizia e Protezione civile, le ricerche non hanno ancora fornito risultati certi. Il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha raccomandato cautela, suggerendo che potrebbe trattarsi di uno scherzo.

Le Guardie Ecozoofile FareAmbiente sono state coinvolte nell’operazione di ricerca. Piero Ciancamerla, presidente delle Guardie, ha riferito che, oltre alla rimozione di rifiuti nel fosso, non sono stati trovati segni dell’animale. Ha inoltre ricordato che in passato si sono verificati casi di animali esotici abbandonati da proprietari irresponsabili, come tartarughe potenzialmente pericolose.

Nel novembre 2023, un’altra psicosi si era creata a causa della fuga di un leone, Kimba, da un circo, che aveva scatenato un’altra allerta tra i residenti. Le autorità continuano a monitorare la situazione del presunto coccodrillo e a raccogliere ulteriori informazioni.