Cocciniglia giapponese: la verità su un’infestazione a Legnano

La cocciniglia giapponese, segnalata per la prima volta in Europa nel 2017, sta attirando l’attenzione a Legnano, in particolare nei giardinetti di corso Italia. Secondo il dottor agronomo Fabio Spadoni Andreani, la preoccupazione sollevata dai media locali è esagerata. Questo insetto non rappresenta un rischio per animali o esseri umani e, nel suo habitat naturale, è controllato da predatori e parassiti, senza creare danni alle piante.

In Europa, dove manca la stessa regolazione naturale, la cocciniglia può apparire visivamente impattante, ma non causa danni significativi. Recenti osservazioni nel parco del cimitero di Cerro Maggiore, luogo di prima infestazione, mostrano che le piante non hanno riportato danni sostanziali nemmeno dopo otto anni di presenza dell’insetto. Al contrario, si sta assistendo a una diminuzione dell’infestazione, probabilmente grazie all’emergere di insetti predatori.

La Regione Lombardia ha avviato una mappatura della diffusione dell’insetto e non ha riscontrato problemi fitosanitari gravi. Spadoni invita a mantenere la calma e a evitare l’uso di interventi antiparassitari, suggerendo di aspettare che la situazione si stabilizzi naturalmente.

Fonte: www.legnanonews.com