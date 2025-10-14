15.2 C
Roma
martedì – 14 Ottobre 2025
Cocciaretto in forma al Japan Open di Osaka, vittoria decisiva

Da StraNotizie
Elisabetta Cocciaretto parteciperà al Kinoshita Group Japan Open, un torneo Wta 250 che si svolgerà a Osaka dal 12 al 19 ottobre. Con un ranking di numero 91 nel mondo e quinta testa di serie nelle qualificazioni, l’azzurra ha superato nel turno decisivo la slovena Kaja Juvan, attualmente al numero 106, con un punteggio di 7-6(5) 6-2. Questo match era particolarmente significativo poiché la Cocciaretto aveva perso contro la Juvan nel loro unico incontro precedente, svolto allo US Open.

Nel primo set, Cocciaretto è riuscita a effettuare il primo break nel quinto game, portandosi sul 3-2. Nonostante abbia dovuto salvare tre palle per un contro-break, ha raggiunto il punteggio di 4-2, per poi subire il break alla prima occasione disponibile (4-4). Il set si è deciso al tie-break, dove entrambi i giocatori hanno trovato difficoltà al servizio. Cocciaretto ha sfruttato l’opportunità, chiudendo al primo set point.

Nel secondo set, la Cocciaretto ha dominato grazie a due break consecutivi negli ultimi turni di risposta, che le hanno permesso di controllare il punteggio e portare a casa la vittoria.

