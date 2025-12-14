12 C
Cocciante Live 2026

Cocciante Live 2026
Cocciante Live 2026

Riccardo Cocciante torna dal vivo con nuovi speciali appuntamenti in giro per l’Italia!✨

📅 21 giugno 2026 | Pordenone, Parco San Valentino
📅 25 giugno 2026 | Venezia, Piazza San Marco
📅 30 giugno 2026 | Siracusa, Teatro Greco
📅 4 luglio 2026 | Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi
📅 14 luglio 2026 | Cernobbio (CO), Villa Erba – Lake Sound Park
📅 20 luglio 2026 | Este (PD), Castello Carrarese – Este Music Festival 2026
📅 23 agosto 2026 | Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia
📅 3 settembre 2026 | Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima
📅 9 settembre 2026 | Vigevano (PV), Castello Visconteo Sforzesco
📅 12 settembre 2026 | Macerata, Sferisterio

🎫 Biglietti disponibili dalle 11.00 di domani, lunedì 15 dicembre su

