Cocciante Live 2026

📅 21 giugno 2026 | Pordenone, Parco San Valentino
📅 25 giugno 2026 | Venezia, Piazza San Marco
📅 30 giugno 2026 | Siracusa, Teatro Greco
📅 4 luglio 2026 | Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi
📅 14 luglio 2026 | Cernobbio (CO), Villa Erba – Lake Sound Park
📅 20 luglio 2026 | Este (PD), Castello Carrarese – Este Music Festival 2026
📅 23 agosto 2026 | Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia
📅 3 settembre 2026 | Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima
📅 9 settembre 2026 | Vigevano (PV), Castello Visconteo Sforzesco
📅 12 settembre 2026 | Macerata, Sferisterio
🎫 Biglietti disponibili dalle 11.00 di domani, lunedì 15 dicembre su