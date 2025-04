Cocaina celata nella dispensa domestica

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Crotone per traffico di stupefacenti, in un’operazione della Polizia di Stato che ha portato al sequestro di oltre mezzo chilo di cocaina e hashish. L’arresto fa parte di un piano di controllo del territorio mirato a fermare i canali di approvvigionamento di droga. L’operazione è stata il risultato di un’attività di pedinamento di soggetti ritenuti assuntori di sostanze stupefacenti. La Polizia ha individuato alcune zone della città, come il quartiere Margherita, considerate dai trafficanti come punti sicuri per lo smistamento della droga. Dopo aver raccolto prove concrete, gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione del giovane, scoprendo sei involucri di cocaina pura nascosti in un contenitore.

L’operazione rientra in una strategia più ampia della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica, diretta dal Dott. Domenico Guarascio. Il giorno prima, gli agenti, supportati dalla squadra cinofili, avevano eseguito otto perquisizioni domiciliari e controllato 464 persone e 234 veicoli. Queste azioni fanno parte di un piano straordinario di controllo che ha interessato anche le città vicine. L’arrestato è stato portato nella casa circondariale di Crotone e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione evidenzia l’efficacia delle strategie operative adottate per combattere il traffico e lo spaccio di stupefacenti nella regione.