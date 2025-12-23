Cocaina a Monopoli

I carabinieri della stazione di Monopoli hanno arrestato un 33enne e un 23enne, residenti nella zona, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. I due uomini sono stati trovati in possesso di 25 panetti di cocaina, pari a circa 26 chili, nascosti in un armadio di un’azienda attiva nel settore dell’import/export e della commercializzazione di olio e vino a livello nazionale e internazionale.

La droga è stata scoperta durante un controllo eseguito dai militari, mirato alla verifica della disciplina vigente in materia di armi, munizioni ed esplosivi. Il valore commerciale della cocaina supera ampiamente il milione di euro. La sostanza era conservata in sacchi della spesa nascosti insieme a delle armi legalmente detenute. La cocaina trovata sarebbe stata destinata a rifornire le piazze di spaccio della provincia in vista delle imminenti feste.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati materiali e attrezzature per il confezionamento dello stupefacente, nonché oltre 300mila euro in contanti, probabilmente provenienti dalle attività illecite. Le due persone controllate, rispettivamente rappresentante legale e dipendente della citata azienda, sono state arrestate: una è stata portata in carcere e l’altra è stata messa ai domiciliari.