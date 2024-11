Coca-Cola rinnova la tradizione natalizia con l’IA

Coca-Cola ha lanciato una versione rinnovata della sua tradizionale pubblicità natalizia, realizzata utilizzando strumenti video basati sull’intelligenza artificiale. Questa nuova interpretazione, sviluppata dalla società Secret Level, si ispira al primo spot di Natale del marchio andato in onda nel 1995 e include elementi iconici come camion, orsi polari e persone felici in scenari invernali. Jason Zada, fondatore di Secret Level, ha descritto il nuovo spot come una reinterpretazione in grado di attrarre una generazione completamente nuova, pur mantenendo la tonalità e la musicalità dell’originale.

Per la creazione dell’annuncio, Coca-Cola ha collaborato con tre aziende specializzate in contenuti video generati tramite intelligenza artificiale: Leonardo, Luma e Runway. L’uso della piattaforma cinese Kling ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo del progetto. Zada ha sottolineato come l’innovativa tecnologia abbia reso il movimento umano più realistico rispetto alle versioni precedenti, distinguendo il lavoro di Secret Level da produzioni simili grazie alla presenza di attori reali, la cui immagine è stata utilizzata con il loro consenso.

Decidere di integrare strumenti video AI ha permesso a Coca-Cola di ottimizzare tempi e costi. Zada ha affermato che il processo creativo ha rappresentato una fusione di tecnologia e arte, mantenendo viva l’essenza del marchio. La capacità di adattarsi alle nuove tecniche ha aperto nuovi orizzonti creativi oltre le limitazioni delle produzioni tradizionali.

Tuttavia, la nuova pubblicità ha ricevuto numerose critiche sui social media. Alcuni consumatori e professionisti creativi hanno espresso preoccupazioni sull’uso dell’IA, ritenendo che non possa generare nuove idee ma solo mescolare quelle già esistenti. Critiche aspre sono arrivate da vari utenti, e un animatore ha sarcasticamente commentato sull’argomento, evidenziando un malcontento generale verso l’uso dell’AI nel settore creativo.

Nonostante le critiche, Zada ha affermato che l’adozione dell’IA ha portato notevoli risparmi economici e temporali, con una riduzione dei costi e dei tempi di produzione fino a cinque volte rispetto ai metodi tradizionali. Pratik Thakar, vicepresidente di Coca-Cola, ha anche dichiarato che l’obiettivo non era solo economico, ma di esplorare modalità di realizzazione creative e flessibili. La discussione rimane aperta su come l’intelligenza artificiale stia influenzando il futuro della pubblicità e la creatività umana.