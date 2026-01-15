Coca Cola ricostruita

La Coca Cola fu ufficialmente inventata ad Atlanta da John Stith Pemberton, farmacista americano che cercava un tonico per alleviare il mal di testa e combattere la stanchezza. La prima formula della nota bevanda, che a oggi rimane segreta, fu creata da Pemberton.

Zach Armstrong, uno youtuber, afferma di essere riuscito a ricrearla. Sul suo canale YouTube, “LabCoats”, ha pubblicato un video dove racconta come, al termine di diversi esperimenti effettuati in laboratorio, abbia ottenuto il perfetto dosaggio. La prima versione della Coca Cola conteneva estratti vegetali, zucchero, caffeina e derivati della foglia di coca, che fu poi eliminato.

La ricetta segreta passò di mano e diventò proprietà della Coca-Cola Company. La miscela di aromi naturali, conosciuta come “Merchandise 7X”, non è mai stata rivelata ufficialmente. Armstrong sostiene di aver decifrato la ricetta con l’aiuto della spettrometria di massa e di aver creato una replica chimicamente identica.

Nel video pubblicato sul suo canale, Armstrong spiega il processo di creazione della bevanda, illustrando gli ingredienti e il mix di aromi e composti utilizzati. I tester che hanno assaggiato la bevanda ricreata in laboratorio e la Coca Cola americana non sono riusciti a distinguere tra le due. Armstrong ha inoltre pubblicato il giusto dosaggio, che include un mix di limone, lime, arancia, olio di Melaleuca, cannella cassia, noce moscata, coriandolo e fenchol.

Armstrong sostiene che la Coca Cola contiene anche una soluzione acquosa realizzata con aceto, glicerina, caffeina, acido fosforico, vaniglia, colorante caramello e tannini del vino. La ricetta originale della Coca Cola è attualmente custodita in una cassaforte ad Atlanta e può essere ammirata al museo World of Coca Cola, anche se il contenuto non è stato rivelato. Fino a oggi, nessuna delle ricette “ricostruite” è stata confermata o riconosciuta.