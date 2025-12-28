5.4 C
Roma
domenica – 28 Dicembre 2025
Cobolli sfida Rublev alla World Tennis Continental Cup

Da stranotizie
La nuova stagione di tennis è alle porte e si apre con la sfida di World Tennis Continental Cup tra Flavio Cobolli e Andrey Rublev. Pochi giorni prima dell’inizio ufficiale della stagione, che scatterà con le qualificazioni dei due tornei maschili, i tennisti sono impegnati nella United Cup, competizione a squadre in Australia che mette in palio punti per la classifica mondiale.

La sfida tra Cobolli e Rublev è stata la finale di un ATP 500 nella passata stagione, quello di Amburgo, che segnò il punto di non ritorno per l’azzurro. Dopo quella vittoria, Cobolli ha svoltato e ha raggiunto il quarto di finale di Wimbledon e la top 20. Quest’anno è chiamato a confermare i risultati, con la consapevolezza di essere un avversario stimato e temuto da tutti.

La partita tra Cobolli e Rublev inizia non prima delle ore 10:00. La sfida è un importante test per entrambi i giocatori in vista della nuova stagione. I tennisti sono pronti a scendere in campo e a dare il meglio di sé in questa competizione.

