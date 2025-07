Cobolli: la nuova stella del tennis italiano in ascesa

Flavio Cobolli, giovane tennista romano, sta emergendo nel circuito tennistico internazionale dopo un inizio promettente e un anno ricco di successi. A soli 22 anni, occupa attualmente la posizione numero 18 del ranking ATP, un traguardo significativo per la sua carriera.

Nel 2025, Cobolli ha ottenuto risultati di rilievo, tra cui un’incredibile corsa ai quarti di finale di Wimbledon, dove ha affrontato il pluricampione Novak Djokovic. La sua prestazione, nonostante la sconfitta, ha dimostrato la sua maturità e capacità di rimanere competitivo anche contro avversari di prestigio.

L’esperienza londinese ha sicuramente influito positivamente sul morale del tennista, permettendogli di accumulare punti utili e rafforzando la sua fiducia in vista degli US Open, in programma ad agosto. Il suo adattamento a diverse superfici di gioco e il suo approccio aggressivo lo hanno reso un atleta da tenere d’occhio nel tennis italiano.

Prima di affrontare il grande appuntamento a New York, Cobolli avrà l’opportunità di partecipare alla Hopman Cup, un evento che, sebbene non assegni punti ATP, rappresenterà un’importante occasione per misurarsi con avversari di livello e testare la sua condizione fisica. Successivamente, il tennista sarà atteso sul campo di Washington, dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Dopo i tornei estivi, Cobolli si preparerà per gli US Open, che inizieranno il 24 agosto. Con la possibilità di progredire nel tabellone, si trova in una posizione favorevole per continuare la sua ascesa nel ranking, puntando forse a entrare nella top 15.