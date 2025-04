Cobolli e Darderi da sogno, in finale a Bucarest e Marrakech

Sabato è stata una giornata straordinaria per il tennis italiano, con Flavio Cobolli e Luciano Darderi che hanno raggiunto la finale nei tornei di Bucarest e Marrakech. Entrambi i tennisti partecipano per la seconda volta a una finale a livello ATP.

Flavio Cobolli, numero 3 del seeding nel torneo 250 di Bucarest, ha mostrato una prestazione convincente in semifinale, sconfiggendo il bosniaco Damir Dzumhur, attuale numero 65 del ranking, con un netto 6-3, 6-0. Questo rappresenta per Cobolli il secondo accesso all’ultimo atto di un torneo ATP, dopo la finale ottenuta nel Mubadala Citi DC Open di Washington nel 2024. Per il titolo, affronterà l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero uno, che ha avanzato in finale dopo aver eliminato l’ungherese Marton Fucsovics con un punteggio di 6-2, 6-2.

Anche Luciano Darderi ha fatto la storia, raggiungendo la finale nel torneo ATP 250 di Marrakech. Nella semifinale, ha battuto lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 51 del ranking e finalista del torneo nello scorso anno, con un punteggio di 6-3, 6-2. Darderi ora si prepara ad affrontare il vincente dell’altra semifinale, che vede confrontarsi l’olandese Tallon Griekspoor, attualmente al 37° posto nel ranking ATP, e il polacco Kamil Majchrzak. Questa giornata dimostra il potenziale e la determinazione dei tennisti italiani sulla scena internazionale.