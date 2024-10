Cobolli al terzo turno dell’ATP di Shanghai, affronterà Djokovic

Flavio Cobolli avanza al terzo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai, che si svolge su cemento e ha un montepremi di 8.995.555 dollari. L’azzurro, attualmente al numero 30 del ranking mondiale e 28 della testa di serie, ha compiuto una significativa rimonta contro lo svizzero Stan Wawrinka, che, sebbene sia attualmente al numero 236 nel ranking ATP, è stato ex numero 3 del mondo. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-7 (6-8), 7-6 (7-4), 6-3, dopo un’impegnativa battaglia durata due ore e 31 minuti.

Nel prossimo turno, Cobolli dovrà affrontare il serbo Novak Djokovic, che è attualmente il numero 4 del mondo e del tabellone, rendendo così la sua sfida una delle più attese del torneo.

Tuttavia, non tutte le notizie sono positive per il tennis italiano, poiché Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono stati eliminati dal torneo. Musetti è uscito in tre set contro il belga David Goffin, in una partita in cui non è riuscito a trovare il ritmo necessario per competere efficacemente. Berrettini, al secondo turno, ha subito una sconfitta sempre in tre set contro il danese Holger Rune, evidenziando un momento difficile per entrambi i tennisti italiani.

Questa situazione mette in luce il crescente talento di Cobolli, il quale, contro ogni previsione, riesce a imporsi e avanzare nel torneo, dimostrando la propria determinazione e abilità sul campo. La sfida con Djokovic rappresenta una grande opportunità per Cobolli di fare esperienza e confrontarsi con uno dei migliori tennisti della storia, il che potrebbe rivelarsi un momento cruciale nella sua carriera.

Il torneo di Shanghai, con il suo prestigio e il ricco montepremi, attira l’attenzione di tennisti e appassionati di tutto il mondo, e le prestazioni di Cobolli potrebbero ispirare altri giovani atleti italiani a puntare in alto nel tennis internazionale. Gli sforzi del giovane tennista saranno sicuramente seguiti con interesse nei prossimi incontri e potranno essere un esempio di determinazione e successo per il tennis italiano.