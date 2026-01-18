13.6 C
Coalizione Sicilia in bilico

Da stranotizie
La situazione politica in Sicilia è caratterizzata da un centrodestra con una coalizione ben definita, nonostante le difficoltà interne, e un fronte opposto ancora in fase di definizione. L’asse Pd-M5s sembra essere l’unico punto fermo, ma il resto è ancora in itinere. Italia Viva non è un punto fermo del campo progressista e il suo segretario regionale di Sud chiama Nord ha ricordato che al Comune di Palermo i renziani sostengono la giunta Lagalla.

Il Movimento 5 Stelle vede un accordo con Matteo Renzi come l’ultima scelta di alleanza e il suo coordinatore regionale, Nuccio Di Paola, ha ribadito che la Sicilia non può essere cambiata con l’uomo solo al comando, ma serve la partecipazione dei cittadini e un programma condiviso. Cateno De Luca, sindaco di Taormina, ha presentato un nuovo progetto politico, ma la sua scelta di avvicinarsi alla maggioranza di Renato Schifani gli è costata caro e ora deve riguadagnare credibilità agli occhi dei potenziali alleati di opposizione.

Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha definito Cateno De Luca un deputato autorevole e ha sottolineato che la campagna elettorale è sempre aperta. Anche Nuccio Di Paola condivide questa opinione e ha ribadito che si è sempre in campagna elettorale, ma da oggi lo si è di più. La scuola di Schifani è costata un rinvio a settembre per De Luca e ora deve trovare un accordo di coalizione con il centrodestra o con il fronte opposto. Il patrimonio elettorale di De Luca ha un peso importante se la coalizione progressista vuole vincere le elezioni.

