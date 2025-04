Coaching Educativo: Lavoro ibrido e Nuove Opportunità

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Coach educativo – Lavoro Ibrido



Azienda: Letuelezioni



Descrizione del lavoro: Molti genitori cercano i servizi di un coach educativo per aiutare i propri figli a svilupparsi nell’ambiente scolastico.A Letuelezioni cerchiamo coach educativi per aiutare gli studenti a superare le loro difficoltà di apprendimento.Compiti

Aiuta lo studente a trovare il proprio potenziale

Aiuta lo studente a utilizzare le risorse per studiare meglio

Monitorare i progressi degli studenti

Requisiti

Essere una persona seria, responsabile e proattiva con passione per l’insegnamento;

Non è richiesta alcuna esperienza precedente per la posizione.

Vantaggi

Orari flessibili;

Possibilità di telelavoro, da remoto a domicilio;

Retribuzione: tra 18 e 36€/h;

Che aspetti? Candidati a questa offerta di lavoro per cominciare subito a dare lezioni private!LetuelezioniLetuelezioni è una piattaforma educativa, leader in Italia, che mette in contatto insegnanti ed alunni. Offriamo l’opportunità di dare lezioni private, online o a domicilio, con strumenti pensati esclusivamente per lavorare in modo dinamico ed efficace con l’alunno.



Luogo: Roma