Co-conduttrici di Sanremo 2024, ecco chi sono: l’annuncio di Amadeus

Dopo aver svelato chi saranno i primi ospiti del Festival di Sanremo 2024, stasera Amadeus al TG1 delle 20 ha anche annunciato i nomi delle co-conduttrici che lo affiancheranno a febbraio sul palco del Teatro Ariston.

“Ciao a tutti, ci siamo, come sapete sono qui per un annuncio e c’è qui con noi in collegamento anche il mio amico Fiorello. Abbiamo già annunciato Marco Mengoni che aprirà il Festival di Sanremo con me nella prima serata. Adesso arriveranno tre van con le co-conduttrici. La prima la vedete ed è Giorgia! Io la ringrazio per aver accettato il mio invito. Nella serata di giovedì invece ci sarà Teresa Mannino. Venerdì nella serata delle cover avremo Lorella Cuccarini. Sabato invece avrò accanto Fiorello!”.

Nulla da fare per Annalisa, che con tutta probabilità invece sarà tra le 23 big in gara.

“Condurre il Festival di Sanremo al fianco di Amadeus? La mia strada maestra è la musica. Ho sempre fatto programmi dove la musica c’entrava. Per fare un programma mi devo preparare tanto. Devo sentirmi super competente. Se e quando succederà non voglio farmi trovare impreparata. Ho letto anche io queste voci e sono lusingata.

Ovvio che ho pensato ad un possibile ritorno al Festival. Ci pensiamo tutti, e ammetto che l’ho fatto anche io e lo faccio. Poi tutto dipende dal brano che avrò. Ci proverò soltanto con una canzone giusta. Per quanto riguarda il condurlo con Amadeus sarebbe una bella esperienza. Per me sarebbe un’assoluta novità. Però si tratterebbe di una bella occasione da non sprecare, un tassello da aggiungere però è tutto da vedere e non so nulla”.