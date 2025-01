Co-conduttori di Sanremo 2025, salgono a sette i nomi probabili (uno ufficiale)

Il giallo sui co-conduttori del Festival di Sanremo 2025 sembra avviarsi verso una risoluzione. Attualmente, ci sono sette nomi in lizza, con un primo nome ufficiale rivelato da Carlo Conti: Alessandro Cattelan. Oltre a lui, sono stati menzionati anche Mahmood, Annalisa, Geppi Cucciari, Serena Rossi e Katia Follesa. Quest’ultima, secondo il Quotidiano Nazionale, salirà sul palco del Teatro Ariston a febbraio.

Non è escluso che Annalisa e Mahmood non siano gli unici cantanti a affiancare Carlo Conti; secondo Il Messaggero e Il Mattino, Damiano David, noto per il suo successo da solista dopo la pausa dei Maneskin, potrebbe prendere parte come co-conduttore per una sera insieme a Mahmood. Tuttavia, non ci sarà Vasco Rossi, che pur invitato da Conti, ha rifiutato. Anche l’ipotesi di coinvolgere Roger Waters e David Gilmour degli ex Pink Floyd sembra sfumare, poiché non esisterebbe stata una trattativa concreta.

Intanto, i preparativi per il Festival stanno procedendo: a Roma sono già in corso le prove con l’orchestra, mentre all’Ariston gli operai stanno allestendo la scenografia. Se Amadeus aveva scelto Gaetano Castelli, Conti ha optato per Riccardo Bocchini, già autore delle scenografie dei suoi precedenti Festival.

Secondo le ultime notizie, i co-conduttori di Sanremo 2025 saranno quindi Geppi Cucciari, Katia Follesa, Serena Rossi, Annalisa, Damiano David e Mahmood accanto a Carlo Conti. Sarà una serata senza noiosi monologhi, il che promette un ritmo più vivace per la kermesse. Tra gli ospiti, si ipotizza la partecipazione di artisti come Jovanotti, Ligabue e Zucchero nel corso delle varie serate del Festival.

In sintesi, il Festival di Sanremo 2025 si presenta con una lineup di co-conduttori ricca di talenti, e l’anticipazione cresce con i preparativi in corso per un evento che si preannuncia memorabile.