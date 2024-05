– “La Capital Markets Union è un obiettivo difficile e non è certo la panacea di tutti i mali, ma accanto al lavoro per modernizzare – qui e ora – i singoli sistemi nazionali, occorre anche impegnarsi per una vera, efficiente ed equa integrazione, mettendo – anche a quel livello – ordine in un campo che ha troppa complessità”. Lo ha affermato Marco Ventoruzzo, Presidente di AMF Italia ex Assosim, a margine dell’Assemblea annuale dell’Associazione, che si è tenuta oggi a Roma.