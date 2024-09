Cmqmartina presenta il nuovo singolo “Kids Never Sleep”

“Kids Never Sleep” è il titolo del nuovo singolo di cmqmartina, in uscita venerdì 27 settembre, prodotto da Ceri. Con questo brano, cmqmartina ritorna sulla scena della nu-dance italiana, presentando una canzone che funge da manifesto onirico sulla ribellione e sul viaggio di scoperta di sé in un mondo in continua evoluzione.

Il pezzo è un inno agli spazi di libertà e di espressione, narrando la vita in una provincia grigia e tumultuosa, ma capace di nascondere gli anfratti pieni di sogni e dei desideri infantili che ci tengono svegli durante la notte. “Kids Never Sleep” invita a non lasciarsi imprigionare dalle convenzioni sociali, ma a tornare alla purezza dei propri sogni, cercando il proprio cammino anche attraverso le tenebre.

La canzone è dedicata a coloro che vivono la notte come un rifugio, trovando conforto solo nel buio delle dance floor. Grazie alla produzione ipnotica di Ceri, il brano offre un suono irresistibile che catapulta l’ascoltatore in un rave dove ballare diventa un atto catartico e liberatorio. Il drop avvolgente invita a immergersi in un’atmosfera da club, ricca di sonorità techno che rendono difficile restare statici.

Con “Kids Never Sleep”, cmqmartina trasmette un messaggio di libertà e autenticità, evocando sensazioni forti e pulsanti. Questo singolo rappresenta non solo una rinascita musicale, ma anche un richiamo a vivere intensamente, abbracciando la notte e tutto ciò che essa offre. In un’epoca in cui la costante trasformazione può portare a sentirsi disorientati, la canzone è un richiamo a ritrovare la propria essenza e a celebrare la vita, anche quando tutto intorno sembra opprimente.

Il nuovo brano promette di essere un successo, confermando ancora una volta il talento unico di cmqmartina nella scena musicale contemporanea.