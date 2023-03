CMP – Wattierte PFC Free 20000, Pantaloni Donna

Per la massima performance in montagna: con questi pantaloni da sci impermeabili ed elastici di CMP F.lli Campagnolo gli sciatori più esigenti sono protetti al meglio anche nelle condizioni meteorologiche più difficili e possono contare completamente su tutti i tipi di materiale funzionale. Il materiale resistente offre grande libertà di movimento e garantisce una protezione perfetta in caso di vento e intemperie. Comfort perfetto per il massimo divertimento durante lo sci – di CMP F.lli Campagnolo. Colonna d’acqua 20.000 mm / Traspirazione 10.000 g/m2/24 h. Tutte le cuciture sono nastrate, impermeabili, elastiche e antivento. Protezione bordi, paraneve e pratiche tasche. Pile sulla schiena. Vestibilità perfetta e sottile.

Materiale elasticizzato a 4 vie, qualità elastica.

Materiale esterno: 88% poliammide, 12% elastan; interno: 95% poliestere, 5% elastan; fodera: 100% poliestere

Pantaloni da sci

Cuciture nastrate.

Taglio aderente.

Ghetta antineve, protezione dei bordi e ginocchia ergonomiche.

