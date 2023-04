CMP, Pantaloni Impermeabili Wp3000, Uomo

CMP propone collezioni abbigliamento, scarpe e accessori pensate per le diverse occasioni d’uso: dal trekking e hiking alla corsa su strada e in montagna, dallo sportswear al fitness. I capi CMP sono pensati per chi vuole vivere nel massimo comfort sia gli impegni quotidiani che le sfide più avventurose all’aria aperta e si distinguono per tecnicità, comodità, uso di materie prime certificate, stile italiano e per l'immancabile colore.Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 38 x 25.5 x 48 cm; 240 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 aprile 2014Produttore ‏ : ‎ CMP CampagnoloASIN ‏ : ‎ B00GV43P1ANumero modello articolo ‏ : ‎ 3X96337Categoria ‏ : ‎ Uomo

Antipioggia WP 3000

Quantità per pacco: 1

100% Poliestere

Pantaloni impermeabili 3000 3×96337

Con cuciture totalmente nastrate

Pack pocket

Con tasche laterali con zip

