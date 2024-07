CMF Phone 1 di Nothing sarà a tutti gli effetti uno smartphone componibile

Della rivoluzione che porterà CMF Phone 1 di Nothing sul mercato abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Gli ultimi teaser diffusi dall’account X ufficiale non fanno altro che far aumentare ulteriormente l’hype intorno a questo dispositivo, che sarà svelato in via ufficiale l’8 Luglio 2024.

CMF infatti nelle scorse ore ha pubblicato una serie di teaser che si sono soffermati sulle opzioni di personalizzazione del CMF Phone 1. Nell’immagine, che trovate in calce, è presente un dial che può essere utilizzato per collegare gli accessori ed un pannello posteriore che evidentemente può essere facilmente sostituito.

Questo dial funzionerà in maniera simile a quello presente sulle CMF Buds e consentirà di collegare accessori e potrà essere svitato e sostituito con accessori opzionali: nell’immagine si vede un cordino ed un cavalletto pieghevole che consente di utilizzarlo orizzontalmente.

Siamo quindi di fronte ad uno smartphone a tutti gli effetti componibile, almeno a livello estetico. Sulle altre novità che ha in serbo il produttore ancora non è emerso molto, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine nei prossimi giorni per tutte le informazioni del caso.

Cosa vi aspettate da questo nuovo smartphone, che promette davvero novità corpose? Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per dirci la vostra.