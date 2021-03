Il datore di lavoro che non sposta il dipendente no vax a altra mansione, non a contatto con il pubblico, potrebbe essere sanzionato per omissioni sulle norme della sicurezza del lavoro. E’ l’interpretazione su cui lavora la procura di Genova dopo il cluster in un reparto dell’ospedale San Martino e dopo la sentenza del tribunale del lavoro di Belluno che ha “approvato” le ferie forzate per 10 operatori di rsa che avevano rifiutato il vaccino. “Ovviamente – dice il procuratore Francesco Cozzi – si dovrà valutare caso per caso, capire perché si rifiuta il vaccino. Occorrerebbe una normativa specifica per risolvere il problema”.

Nei giorni scorsi, la Procura aveva avviato le indagini su tre morti sospette nel reparto di Pneumologia dell’Osperdale San Martino di Genova, quello in cui si è acceso il focolaio di infezione con 17 positivi; dell’infermiera che ha rifiutato il vaccino e poi è risultata positiva. “Si tratta di verificare se c’è un nesso causale tra il cluster a livello temporale ed i decessi”, si è limitato a dire il maggiore Massimo Pierini del Nas.

Certo è che ieri i carabinieri hanno trasmesso alla Procura di Genova la denuncia dei famigliari di Anna Maria Sostegni, genovese di 64 anni, morta il 4 marzo scorso. L’esposto, però, è stato presentato successivamente all’uscita della notizia del focolaio ed anche alla morte di Giulio Macciò, l’uomo di 71 anni deceduto l’11 marzo sempre nello stesso reparto. Il terzo caso che sarebbe “l’indizio” è quello presentato da Luca De Maio (di Pietra Ligure), che si è rivolto ad un avvocato (ma finora non ha inoltrato denuncia) per la morte del padre, Giuseppe, avvenuta la mattina del 15 marzo, pure lui ricoverato al “Maragliano”.

Secondo quanto trapela, però, i tre decessi si sarebbero verificati prima della scoperta del focolaio, anche se da Palazzo di Giustizia fanno sapere che “questo potrebbe non avere alcun significato: probabile che le prime infezioni fossero già in corso prima degli accertamenti”.