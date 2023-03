Cluedo si trasferisce su Instagram con un'indagine globale

Hasbro ha avviato per la prima volta su Instagram una vera e propria indagine internazionale di Cluedo, il popolare gioco da tavolo, partita il 1 marzo e che durerà per tutto il mese. Vedrà i follower di tutti i paesi trasformarsi in detective, alla ricerca della soluzione al più celebre dei delitti. A partire dal 2 marzo, gli investigatori potranno iniziare a raccogliere prove sulla pagina Instagram italiana, incontrare virtualmente i sospettati, e tentare di risolvere il caso. I fan potranno anche seguire le cronache settimanali dei progressi dell’indagine su Instagram da parte di Ashley Flowers, autrice di bestseller del New York Times e conduttrice del podcast numero 1 dedicato al true crime. Protagonisti i classici personaggi del Cluedo: Dottor Black, Miss Scarlett, il Colonnello Mustard, il Sindaco Green, la Chef White, l’Avvocato Peacock e il Professor Plum, realizzati in Unreal Engine e con la tecnologia di motion capture.

Ogni giorno il profilo di Cluedo condividerà nuove prove, le dichiarazioni e gli alibi dei sospettati e dei testimoni, oltre a resoconti e colpi di scena. Partner speciali dell’indagine McLaren, il brand di moda americana di lusso Halston e il fornitore di sistemi smart di sicurezza domestica Ring. “Espandendo la narrazione su più formati digitali e fisici, stiamo aprendo nuovi orizzonti per il classico gioco del delitto”, ha dichiarato Adam Biehl, SVP e General Manager di Hasbro Gaming. “Siamo entusiasti di offrire ai fan di tutto il mondo l’opportunità di vedere, per la prima volta in assoluto, i loro personaggi preferiti di Cluedo, icone del gioco, vivere anche al di fuori tabellone un’esperienza immersiva e un’indagine intrigante come mai prima d’ora”.