CLUB TO CLUB 2024: Cinque Giorni di Musica Elettronica a Torino

Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, si è svolta a Torino la ventiduesima edizione del Club To Club Festival, con il tema “Living with the Gods”. L’evento ha riscosso un grande successo, registrando 41.000 partecipanti e siglando il tutto esaurito per il terzo anno consecutivo. Rispetto ai 35.000 biglietti della scorsa edizione, C2C ha visto una crescita significativa, posizionandosi come festival sempre più internazionale, con quasi un terzo del pubblico proveniente dall’estero.

L’edizione ha presentato 43 artisti provenienti da 18 diverse nazioni, dando vita a oltre trenta sessioni, comprese venti esclusive italiane e sette debutti. Sergio Ricciardone, fondatore e direttore artistico del festival, ha sottolineato come questa sia stata un’edizione intensa, volta al consolidamento e all’evoluzione del C2C Festival. L’evento ha avuto luogo in diverse location, tra cui il Lingotto Fiere con i suoi due palchi principali, e le OGR Torino, oltre ad attività collaterali come Talk al Teatro Regio, aperitivi al Combo HQ e eventi per i più giovani alle Fonderie Limone.

Una delle esibizioni più attese è stata quella di Sofia Kourtesis, dj e producer che ha condiviso la sua vulnerabilità in un talk dedicato prima di esibirsi sul Main Stage. La sua performance ha messo in risalto una sicurezza da musicista di alto livello, con un sound ipnotico e raffinato che ha mescolato sonorità techno berlinesi e influenze della sua cultura latino americana, ricevendo un’ottima accoglienza dal pubblico.

C2C ha dimostrato di cogliere nel segno, rimanendo un evento ben organizzato e in crescita, con un’ottima implementazione del digitale attraverso app per pagamenti cashless. Tuttavia, esiste il rischio che in futuro il festival possa inclinarsi troppo verso tendenze della cultura underground contemporanea e relative nicchie, potenzialmente a discapito della qualità musicale che ha caratterizzato l’evento negli anni passati. In generale, il Club To Club Festival ha confermato la sua importanza e appeal nel panorama musicale internazionale.