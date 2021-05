Laura Picchio, atleta del Club Giovani Azzurri, classe 2003, nonostante la giovane età, 18 anni il prossimo 4 ottobre, ha già vinto diversi titoli che l’hanno proiettata tra le promesse del movimento boccistico nazionale.

Nel suo palmarès si contano due medaglie d’oro conquistate nel 2019 agli Europei juniores di Gersthofen, in Germania, nell’individuale e in coppia con Nicole Marchetti, un titolo italiano individuale Under 15 (2017), un argento tricolore l’anno successivo nella finale persa contro la compagna di squadra, Gilda Franceschini, un argento ai campionati italiani Under 18 nel tiro di precisione.

Dal 2011, anno in cui ha avuto il primo approccio alle bocce, ha sempre militato nella Bocciofila Spello, “ho iniziato a praticare questa disciplina grazie all’attivismo del mio allenatore Vincenzo Castignani, che organizzò una scuola bocce, attirando al bocciodromo tanti ragazzi”. “Più di qualcuno gioca ancora e, nel corso degli anni, si sono create amicizie e siamo andati avanti con l’entusiasmo di condividere la stessa passione sportiva – ha proseguito Laura Picchio – Quando ho iniziato giocavo anche a pallavolo, ma l’amore sbocciato per lo sport delle bocce è stato di gran lunga superiore. Tra l’altro, grazie alle bocce, ho avuto modo di allargare i miei orizzonti, facendo amicizie con atleti di altre nazioni”.

Laura Picchio, insieme a Gilda Franceschini, ha iniziato a giocare anche le gare in coppia tra i senior, ottenendo anche diversi piazzamenti, come è successo lo scorso 21 marzo alla kermesse regionale organizzata dalla Sandro De Sanctis, quando in coppia sono arrivate fino ai quarti di finale, battendo alcuni binomi di categoria B anche particolarmente esperti.

“Dall’esperienza col Club Giovani Azzurri mi aspetto una crescita umana e sportiva – ha proseguito Laura Picchio – Ringrazio il presidente Marco Giunio De Sanctis e la FIB per aver fatto ricadere la scelta anche sulla mia persona e sono davvero felice di poter rappresentare la Federazione Italiana Bocce. Credo sia il sogno di ogni atleta diventare d’interesse federale, oltre ovviamente quello di vincere il più possibile. Siamo uno sport giovane e dinamico, lo dimostreremo. Mi fa estremamente piacere condividere questa esperienza anche con gli altri di altre specialità e con i giocatori della Boccia Paralimpica. Ognuno darà il proprio fattivo contributo e per noi sarà un momento di confronto importante e costruttivo”.

Laura Picchio sta giocando il campionato di società femminile senior e la Bocciofila Spello, allenata da Vincenzo Castignani, con tre vittorie e due pareggi, si è qualificata ai quarti di finale, nonostante un team giovanissimo. A disposizione del tecnico umbro, infatti, ben cinque Under: Laura Picchio (2003), Gilda Franceschini (2005) e Martina Pesci (2005), Ilaria Taccucci (2003), con le quali giocano Sandra Nutrica.

“Il nostro sogno è superare la squadra con cui saremo abbinate nei quarti di finale (una formazione marchigiana, ndr) – le parole di Laura Picchio – per arrivare alle final four tricolore con la squadra più giovane d’Italia. Sarebbe qualcosa di straordinario poterci giocare la poule scudetto con quattro ragazzine terribili”.