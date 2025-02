Club del Sole annuncia il suo ingresso in Trentino Alto-Adige

Club del Sole, leader italiano nelle vacanze all’aria aperta, annuncia il suo ingresso in Trentino-Alto Adige durante la Fiera BIT di Milano, acquisendo tre nuove strutture: Club del Sole Caldonazzo Family Collection, Club del Sole Due Laghi Levico Family Collection e Club del Sole Val di Fiemme Easy Camping Village. Questa mossa consolida la leadership dell’azienda nel mercato italiano, dopo aver aggiunto tre proprietà nel 2022 in Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia e Marche. La nuova espansione segna un momento significativo, poiché Club del Sole porta la sua offerta di ospitalità in montagna, in una delle mete turistiche più popolari per il turismo outdoor.

Le nuove strutture rispondono a un piano di sviluppo ambizioso e sono accompagnate da progetti di rinnovo per altri villaggi. Francesco Giondi, AD di Club del Sole, evidenzia come l’entrata in Trentino-Alto Adige rappresenti un passo importante, permettendo di offrire una proposta di ospitalità all season long.

Il Club del Sole Caldonazzo Family Collection è ideale per le famiglie, con spiaggia attrezzata e attività acquatiche. Club del Sole Due Laghi Levico Family Collection offre una spiaggia privata e un parco acquatico, rendendolo perfetto per famiglie amanti dello sport e della natura. Infine, il Club del Sole Val di Fiemme Easy Camping Village è circondato dalle Dolomiti, con strutture per sport estivi e invernali, e accesso agli impianti sciistici.

Con queste acquisizioni, Club del Sole amplia il proprio portfolio a 27 strutture in 8 regioni italiane, offrendo oltre 9.000 soluzioni abitative.