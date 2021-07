Il Pentagono ha annullato il maxi-contratto da 10 miliardi di dollari per il cloud assegnato nel 2019 a Microsoft e al centro di una lunga controversia con Amazon, fatta di ricorsi in tribunale: l’annuncio ha messo in difficoltà Microsoft a Wall Street, il cui titolo ieri è arrivato a perdere l’1,2%; invece, decisa avanzata per Amazon, che ha guadagnato il 3,3%.

Quello che è successo è che il Pentagono ha annunciato a sorpresa che Jedi, cioè la Joint enterprise Defense infrastructure “non centra più i nostri bisogni alla luce dei requisiti in evoluzione e dei progressi dell’industria”, facendo in qualche modo segnare una vittoria per il colosso dell’ecommerce: Amazon si era battuta duramente contro la decisione del dipartimento della Difesa di assegnare a Microsoft la maxi-commessa, ritenendo la scelta motivata politicamente vista l’antipatia dell’allora presidente Trump nei confronti di Bezos. Una teoria smontata solo in parte dalla revisione della gara, dalla quale è emerso che non poteva essere elaborata una valutazione completa su un’eventuale cattiva condotta etica vista la limitata collaborazione della Casa Bianca nell’esame.

Microsoft ha ovviamente fato sapere che “rispettiamo e accettiamo” la decisione del Pentagono “di muoversi su una strada diversa”, facendo comunque notare come la scelta iniziale avesse mostrato la fiducia del dipartimento della Difesa nella sua tecnologia.

L’annullamento del maxi-contratto non chiude in via definitiva lo scontro fra i due colossi della tecnologia: il Pentagono ha annunciato di voler procedere con un progetto “a più venditori” e intende sollecitare proposte “da un numero limitato di fonti”, ovvero da “Microsoft e Amazon Web Services“, le uniche due società che sarebbero in grado di centrare i requisiti necessari, e che quindi potrebbero dividersi il contratto.

Potrebbero essere considerate anche altre società (come quali Google, Oracle e Ibm), se mostreranno di avere le carte in regola: fra i requisiti da rispettare c’è quello di poter lavorare su 3 livelli di informazioni (non classificate, segrete e top secret), ma anche una disponibilità dei servizi a livello globale ed elevati controlli di cybersicurezza. Il nuovo contratto dovrebbe avere la durata di 5 anni e il suo valore è ancora da determinare.

Intanto, l’annullamento rischia di ritardare ulteriormente l’aggiornamento tecnologico delle forze armate americane, costrette ad attendere servizi di cloud computing.