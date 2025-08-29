Clooney torna in Toscana alla Mostra del Cinema di Venezia

Alla Mostra del Cinema di Venezia, il film “Jay Kelly” ha catturato l’attenzione con George Clooney, Adam Sandler e Laura Dern. Clooney interpreta un attore in crisi che cerca di rimettere in ordine la sua vita personale in Toscana. Il film, in gran parte girato nella regione, mostra luoghi iconici come la stazione di Montecatini e il teatro Petrarca di Arezzo, evidenziando i paesaggi suggestivi della Val d’Orcia, tra cui San Quirico d’Orcia, Montalcino e Pienza. “Jay Kelly” debutta su Netflix il 5 dicembre.

Non è l’unico film che parla di Toscana; infatti, il 5 settembre sarà presentato fuori concorso “Piero Pelù. Rumore dentro”, un documentario diretto da Francesco Fei. Questo progetto racconta il drammatico evento che ha colpito il musicista nell’ottobre 2022, quando un grave shock acustico gli ha causato un danno permanente al nervo uditivo. Piero Pelù esprime il desiderio di creare un film autentico e intimo, esplorando il proprio mondo interiore dopo l’incidente. Il film sarà nelle sale il 10 novembre.

Inoltre, una nuova serie TV racconterà la storia del “Mostro”, il serial killer attivo a Firenze tra il 1968 e il 1985. La serie, diretta da Stefano Sollima, arriverà su Netflix il 22 ottobre e le riprese si sono svolte in diverse località fiorentine.

Infine, il regista Virgilio Villoresi presenterà fuori concorso “Orfeo”, che combina animazione e live action. Un altro lavoro, “Zvanì” di Giuseppe Piccioni, dedicato al poeta Giovanni Pascoli, è stato girato in Garfagnana e include attori come Federico Cesari, Margherita Buy e Riccardo Scamarcio.