Clooney incanta Venezia sul red carpet con Amal

George Clooney ha fatto il suo ingresso sul red carpet della 82ª Mostra internazionale del cinema di Venezia per la prima del film ‘Jay Kelly’, di cui è protagonista. Nonostante abbia saltato la conferenza stampa di giovedì a causa di una fastidiosa sinusite, l’attore è apparso sorridente e in grande forma, indossando un elegante smoking nero. Al suo fianco, la moglie Amal ha sfoggiato un sofisticato abito viola.

Nonostante il tempo poco favorevole, con una leggera pioggia, Clooney non ha deluso i fan e i fotografi che lo attendevano con entusiasmo. Con un gesto rassicurante, ha dichiarato in italiano: “Sto bene”. Anche i co-protagonisti del film, tra cui Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Eve Hewson e Riley Keough, hanno partecipato alla premiere accompagnati dai loro familiari, creando un’atmosfera di festa tra le star.