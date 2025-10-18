Clooney e Bening protagonisti di In Love, un dramma toccante

George Clooney e Annette Bening saranno i protagonisti di In Love, un adattamento del memoir di Amy Bloom, In Love: A Memoir of Love and Loss, diretto da Paul Weitz.

Il progetto è finanziato integralmente da Anton, la casa di produzione guidata da Sébastien Raybaud, nota per opere come Memoir of a Snail e l’imminente Victorian Psycho. Anton si occupa anche dei diritti internazionali, mentre i diritti statunitensi sono condivisi tra Anton e CAA Media Finance.

Nel libro, Bloom racconta la dolorosa esperienza della perdita progressiva del marito a causa dell’Alzheimer, la decisione di recarsi in Svizzera per porre fine alla sua vita e le difficoltà nel superare il lutto. Il memoir sottolinea l’importanza dell’amore e delle relazioni, ed è stato riconosciuto come il miglior libro di saggistica da TIME Magazine, inserito anche nella lista dei 100 libri da leggere.

Paul Weitz, nominato agli Oscar, ha co-scritto il copione con Bloom. I produttori Eddie Vaisman e Julia Lebedev, che stanno lavorando al dramma Rental Family con Brendan Fraser, svilupperanno il progetto tramite la loro etichetta Sight Unseen. Anche Weitz e Andrew Miano produrranno attraverso Depth of Field, mentre Clooney sarà produttore con il suo partner Grant Heslov di Smokehouse Pictures. Raybaud curerà la produzione per Anton.

Clooney cerca visibilità durante la stagione dei premi con Jay Kelly, il dramma comico di Noah Baumbach, presentato al Festival del Cinema di Venezia e in uscita su Netflix. Bening apparirà accanto a Jessie Buckley in Bride, la reinterpretazione della storia di Bride of Frankenstein di Maggie Gyllenhaal, prevista per il rilascio a marzo.

Clooney è rappresentato da CAA e dall’avvocato Stephen Clark, mentre Bening è assistita da CAA e Gochman Law Group. Weitz e Depth of Field sono rappresentati da CAA e Untitled, con Bloom sostenuta da WME.