Clonazione animali domestici in Italia

La clonazione di animali domestici è una pratica che consente di creare copie identiche di cani, gatti e altri animali. Questa tecnica, scoperta negli anni Sessanta dal biologo inglese John Gurdon, prevede la conservazione del materiale genetico dell’animale originale e la sua successiva clonazione in un laboratorio specializzato. Il procedimento consiste nel prelevare il DNA dell’animale originale, inserirlo in un ovocita donato da un altro esemplare femmina, stimolarlo elettricamente e poi trasferirlo nell’utero di una mamma surrogata.

La clonazione di animali domestici è una pratica costosa, con prezzi che variano da 50.000 a 80.000 euro per un cane o un gatto. Nonostante il costo, la domanda di clonazione è in aumento, soprattutto tra le persone che non badano a spese. In Italia, la clonazione è vietata salvo che per fini scientifici, ma è possibile acquistare copie di animali clonati all’estero.

La clonazione ha anche applicazioni più ampie, come la salvaguardia di specie in via di estinzione. Ad esempio, una femmina di furetto dai piedi neri clonata nel 2020 ha partorito due cuccioli sani in uno zoo della Virginia, contribuendo alla sopravvivenza della specie. Inoltre, la clonazione potrebbe essere utilizzata per ridimensionare il problema dei trapianti, generando animali con mutazioni che nell’uomo causano patologie.

Tuttavia, la clonazione solleva anche questioni etiche, come la sofferenza delle madri surrogate e la possibilità di creare una sottoclasse di animali esistenti solo per produrre cloni. In Italia, la Lega anti-vivisezione si oppone alla clonazione, sostenendo che ci sono già molti animali in attesa di adozione nei rifugi e che la clonazione non è una soluzione alle sfide ecologiche.