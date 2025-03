Clochard si addormenta nel cassonetto, salvato da due operatori ecologici a Pescara

Un senzatetto è stato salvato da due operatori ecologici di Ambiente Spa di Pescara dopo essere finito in un cassonetto dei rifiuti e rischiare di essere schiacciato nel compattatore. L’episodio è avvenuto in via Teramo attorno alle due di notte, quando il conducente del mezzo ha notato dei movimenti nel compattatore attraverso una telecamera. Subito ha avvisato il caposervizio, intuendo che qualcuno era finito nel camion compattatore.

Grazie alla segnalazione, è stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli operatori hanno proceduto a scaricare il mezzo nella sede di via Fiora per assicurarsi che non ci fossero altre persone all’interno. Il presidente di Ambiente Spa, Ricardo Chiavaroli, ha commentato l’intervento, definendolo provvidenziale poiché ha evitato una tragedia. L’uomo, sebbene apparisse fortemente alterato, sta bene.

Il sindaco Carlo Masci ha incontrato i due operatori, riconoscendo il loro gesto eccezionale e definendoli “eroi” per la loro prontezza di riflessi e per aver salvato una vita umana. Masci ha elogiato il loro operato, sottolineando l’importanza del loro intervento. Questo evento mette in luce l’importanza della vigilanza e della professionalità degli operatori ecologici, i quali, al di là del loro lavoro quotidiano, svolgono anche un ruolo fondamentale nella salvaguardia della vita delle persone, dimostrando che la loro funzione va oltre il semplice svolgimento di compiti legati alla raccolta dei rifiuti.