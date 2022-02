Sono senza dubbio una delle coppie più amate degli ultimi anni. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, come ormai tutti sanno, dopo due anni di fidanzamento, si apprestano ad accogliere nelle loro vite il loro primo figlio insieme. In occasione del secondo anniversario di fidanzamento, la show girl ha svelato a tutti i suoi follower quale sarà il nome del bambino in arrivo.

Certamente non si può dire che gli ultimi anni di vita di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro siano stati privi di emozioni. Proprio due anni fa erano entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip, esperienza che non immaginavano potesse essere l’inizio della loro meravigliosa storia d’amore.

Durante l’estate scorsa hanno fatto la scoperta della vita. Ossia quella di aspettare un bambino insieme. Entrambi lo hanno definito come un vero e proprio sogno.

Una gioia immensa anche per la prima figlia di Clizia, la piccola Nina, nata dalla precedente relazione di lei con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. A detta della mamma, Nina aveva detto di essere “la custode della pancia”.

Durante questi mesi c’è stato spazio anche per la paura, purtroppo. Sia Clizia Incorvaia che la figlia Nina, infatti, hanno dovuto affrontare la loro battaglia con il dannato Covid-19. Ma ora che è tutto passato, ci si prepara al grande evento.

Il bimbo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si chiamerà Gabriele

Nel pomeriggio di ieri, martedì 8 febbraio, l’account Instagram di Clizia è stato illuminato dall’ennesimo post in cui compare lei insieme a Paolo e al pancione che ormai sta per esplodere.

La foto è stata pubblicata per celebrare il secondo anniversario di fidanzamento. Dell’inizio della meravigliosa storia d’amore che, proprio due anni fa, è iniziata.

Con l’occasione, la modella e influencer ha voluto fare un annuncio speciale, ossia il nome che avrà il bambino in arrivo. Queste le parole in didascalia:

8 Febbraio 2022 festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele🤍

Il primo figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, dunque, si chiamerà Gabriele. Mamma, papà e la sorellina non vedono l’ora di averlo in casa e di riempirlo di coccole.