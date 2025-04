Clizia Incorvaia sotto accusa: la denuncia di Francesco Sarcina e le foto della figlia

Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, ha denunciato la sua ex moglie Clizia Incorvaia per sfruttamento dell’immagine della loro figlia minorenne, Nina. L’accusa si basa sull’utilizzo non autorizzato delle foto della bambina a fini commerciali sui social media. Clizia è stata rinviata a giudizio dopo che il pm Alessia Miele ha ritenuto che le sue pubblicazioni violassero gli accordi presi durante la separazione. Sarcina ha presentato come prova un sms in cui la ex moglie ammetteva di usare le immagini per generare profitto, dicendo: “Io li campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc.”.

Questa controversia rientra nel tema dello “sharenting”, ovvero l’uso dell’immagine dei figli per guadagni sui social media. In risposta a questo fenomeno, è stata presentata una proposta di legge alla Camera dei deputati per tutelare il diritto all’immagine dei minorenni. La proposta prevede l’obbligo di consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione delle immagini, il versamento degli eventuali guadagni su un conto intestato al minore, e il diritto all’oblio al compimento dei 14 anni, permettendo ai ragazzi di richiedere la rimozione dei contenuti digitali che li riguardano.

La situazione tra Sarcina e Incorvaia continua a suscitare attenzione mediatica, e sono attese ulteriori sviluppi legali. L’ex moglie di Sarcina, attualmente legata a Paolo Ciavarro, ha risposto alle accuse ma la questione resta aperta.