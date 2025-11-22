Clizia Incorvaia ricorda Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia, ospite a Storie di donne al bivio, ha raccontato alla conduttrice Monica Setta che la compianta suocera Eleonora Giorgi, prima di morire, ha preparato 15 pacchetti regalo per il nipote Gabriele. Il bimbo, figlio dell’influencer e di Paolo Ciavarro, oggi ha 3 anni e la nonna gli ha lasciato 15 doni da scartare di anno in anno nel giorno di Natale.

Clizia Incorvaia ha svelato i regali lasciati da Eleonora Giorgi al nipote, spiegando che la suocera aveva preparato 15 pacchetti e altrettante lettere da mettere sotto l’albero ogni Natale del bimbo fino ai suoi 18 anni. Eleonora amava suo nipote immensamente e ancora oggi lui chiede di mandare baci a nonna Ele che è in cielo.

L’imprenditrice digitale ha inoltre riferito che era con Eleonora negli ultimi istanti della sua vita e che, quando si è capito che l’attrice stava esalando gli ultimi respiri, ha deciso di uscire dalla stanza del ricovero per lasciarla sola con i suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Clizia Incorvaia ha spiegato di aver voluto rispettare l’intimità dei figli in un momento così delicato.

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi si sono subito stimate dopo essersi conosciute e hanno coltivato un ferreo legame di amicizia e di affetto. Eleonora Giorgi è deceduta dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas e, nonostante la malattia, ha continuato ad accettare ospitate televisive e a rilasciare interviste, sensibilizzando sulla prevenzione e non smettendo mai di dichiararsi grata alla vita per tutte le belle esperienze vissute.