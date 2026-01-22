Clizia Incorvaia replica a Nayra Garibo

12.5 C
Gossip

Clizia Incorvaia replica alle dichiarazioni di Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina. Nayra aveva difeso il marito dalle accuse di Clizia, ma ora quest’ultima afferma di avere le prove per sostenere le sue accuse. La vicenda era iniziata con un’intervista di Clizia a Verissimo, in cui aveva fatto accuse velate ma forti contro Sarcina, con cui ha avuto una figlia e un matrimonio burrascoso.

Clizia, attraverso il suo avvocato David Leggi, ha scritto una lettera in cui smentisce le dichiarazioni di Nayra e afferma di avere le prove per dimostrare la sua versione dei fatti. Clizia sostiene di non aver voluto rompere il silenzio fino a ora per il bene della figlia Nina e forse per altre persone che potrebbero subirne le conseguenze, ma è pronta a farlo se necessario.

Clizia afferma che se sarà denunciata per diffamazione, sarà lieta di documentare dinanzi all’Autorità Giudiziaria come sono andate effettivamente le cose e di fornire le presunte prove a sostegno delle sue accuse. Inoltre, Clizia parla di un’altra questione riguardante la frequentazione della figlia Nina con il padre e afferma che un documento regola il diritto di Nina di vedere il padre sia a Milano che a Roma. Clizia conclude la lettera affermando che non vuole ricatto morale o pressione continua, ma solo che venga rispettato il sacrosanto diritto di Nina di vedere il padre. Ora si attende la reazione di Sarcina e sua moglie di fronte a queste dichiarazioni.

