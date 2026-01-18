Clizia Incorvaia racconta la verita’ su Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia, ospite a Verissimo, ha parlato della sua relazione burrascosa con Francesco Sarcina. Il cantante aveva denunciato l’ex moglie, accusandola di sfruttare sui social l’immagine della loro figlia Nina per fini professionali, ma Clizia è stata prosciolta.

Clizia ha sostenuto che quando era sposata con l’artista, più volte le è stato mancato di rispetto. Ha anche dato la sua versione sul flirt avuto con Riccardo Scamarcio, ex migliore amico di Sarcina. Clizia ha dichiarato di aver sempre cautelato la figlia e di essere contenta che la sentenza le abbia dato ragione. Ha aggiunto che lei e Francesco pubblicavano le foto di Nina, ma dopo la separazione avevano deciso di mostrarla solo di spalle e di profilo.

Tuttavia, Sarcina ha pubblicato foto del suo primogenito sui social, nonostante abbia affermato che esporre i minori sui social è pericoloso. Clizia ha descritto il suo matrimonio con Sarcina come “tossico” e “malsano”, caratterizzato da litigi e mancanza di rispetto. Ha anche rivelato che il marito le bruciò più di 60 paia di scarpe a causa di una discussione.

Clizia ha inoltre parlato delle violenze fisiche subite, ma ha preferito non fornire ulteriori dettagli per proteggere la figlia. Infine, ha chiarito la sua posizione sul flirt con Riccardo Scamarcio, sostenendo che si è verificato dopo la fine del matrimonio con Sarcina e non è stato un tradimento. Clizia ha affermato di essere stata una donna libera e di non aver mai tradito il marito durante il matrimonio.